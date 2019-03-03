На суде по продлению ареста учредителю "Ремстройкомплекта" Чичину пересчитали 5 миллионов наличкой

На суде по делу питерского бизнесмена, учредителя ООО "Ремстройкомплект" Игоря Чичина, которого обвинили в многомиллионных взятках при строительстве и ремонте дорог, пересчитали 5 миллионов рублей наличкой.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста Чичина. Следственный комитет обвинил его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере - около 12 миллионов рублей, в составе организованной группы. По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которых суд уже отправил в колонию, вошли в организованную Чичиным преступную группу.

Залог за Чичина вызвалась внести его супруга - Татьяна Фомина.

"Они у меня с собой в наличии. В сумочке", - сказала Фомина.

"Давайте посмотрим, я никогда не видел пяти миллионов рублей", - ответил Мерков.

"Ваша честь, вам показать?" – спросила Фомина.

"Ну, не мне одному. Я не могу, к сожалению, с вами, тем более по таким вопросам общаться наедине", - сказал судья.

После этого женщина решила подойти к столу, за которым сидел председательствующий.

"Не-не-не-не, не здесь. Не надо сюда… Давайте на трибуне вы покажите это все, а то потом два рубля останется, кто-нибудь обронит на полу, а я окажусь виноватым в получении взятки. Этого мне не очень хочется", - сказал судья.

Далее женщина продемонстрировала купюры.

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.