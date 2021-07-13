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Советник гендиректора Сегежского ЦБК Натали Карапетян рассказала о лесных пожарах в Сегеже

Новости. Общество
14:07, 14 Июля 2021
фото: © Segezha Group

Аномальная жаркая погода привела к огромному количеству лесных пожаров, сообщила на своей странице в соцсети советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам.

Как пишет Карапетян, горит лес вокруг Сегежи. Основная причина пожаров, конечно же — разведение костров.

«Вторые сутки на связи с МЧС. Как мне сообщил главный государственный инспектор Сегежского и Беломорского районов по пожарному надзору Руслан Марков в настоящий момент зафиксировано 5 пожаров. Общая площадь возгорания 91 га. Огонь на лесных участках распространяется с высокой скоростью и подходит к дачным кооперативам. Огонь пылает вдоль линий электропередач», — сообщила представитель Сегежского ЦБК.

По информации Карапетян,  вблизи поселка Ручеек с самого утра выставлена группировка МЧС на случай эвакуации людей. Высока опасность в окрестностях кооператива Медвежий и поселка Волдозеро. Эпицентр пожара в 2,5-3 км от населенных пунктов. Ситуация стабильно тяжелая, но угрозы для населенных пунктов пока нет.

«Пошли третьи сутки, как Сегежский ЦБК занимается тушением пожаров по 30 га и 60 га каждый. Задействовано две единицы гусеничной техники для создания противопожарных разрывов. 4 специализированных автомобиля регулярно подвозят воду. Выделено 7 единиц транспорта для подвоза людей. На пожарах работают сотрудники филиала „Лесные ресурсы“ Сегежского ЦБК. В первую смену в дневное время работает по 40 человек, в ночь на тушении 30 работников ЦБК», — пишет Натали Карапетян.

Помогают в тушении пожаров представители Всероссийского добровольного пожарного общества. Добровольцы — это местные жители, они обеспечены ранцевыми огнетушителями и средствами индивидуальной защиты.

С воздуха координирует деятельность самолет лесоохраны.

На Сегежском ЦБК сформирован штаб по борьбе с лесными пожарами. Ситуацию координируют генеральный директор Алексей Паньшин и директор по производству филиала «Лесные ресурсы» Сергей Дехтяренко.

«Берегите себя! Берегите лес! Помните, сиюминутное удовольствие у костра приводит к невосполнимым последствиям», — призывает советник гендиректора градообразующего предприятия.

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