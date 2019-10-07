На территории Петрозаводской ТЭЦ прошли масштабные учения (ФОТО)

На территории Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" прошли масштабные учения по ликвидации пожара и аварийного разлива нефтепродуктов.

Комплексное учение по взаимодействию карельских энергетиков со спасателями разных структур по ликвидации пожара и аварийного разлива нефтепродуктов прошло на четырех учебных точках на территории Петрозаводской ТЭЦ.

По одному из сценариев тренировки в 10.30 сработала система оповещения: на территории топливного хозяйства произошла технологическая авария с розливом мазута и пожаром. Использование первичных средств пожаротушения не позволило ликвидировать очаг возгорания. Появилась угроза возникновения чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"Оперативный персонал отработал алгоритм практических действий по ликвидации аварии на станционном оборудовании в условиях возникшего пожара, отключению электрооборудования и подготовке условий для безопасного проведения аварийно-спасательных работ, — подвел итоги директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" Александр Вдовиченко. — Регулярные тренировки – это одно из важнейших направлений работы энергетиков по недопущению останова станции и ограничения подачи тепловой и электрической энергии для петрозаводчан".

Учения проводятся для обеспечения максимального взаимодействия персонала станции и спасательных структур и проверки имеющихся на объекте средств для устранения чрезвычайной ситуации.

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