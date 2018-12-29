На трассе "Кола" в Карелии пострадали два человека

Две аварии произошли 28 декабря вечером, есть пострадавшие, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.28 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – съезд автомобиля в кювет – на 305 км ФАД Р-21 "Кола". Один человек пострадал в ДТП.

В 18.15 пожарно-спасательное подразделение Кемского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – столкновение двух автомобилей – на 926 км ФАД Р-21 "Кола". Травмирован один человек.

Информация о ДТП уточняется.