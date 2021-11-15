На трассе под Петрозаводском перевернулась спецтехника (ФОТО)

В районе поселка Чална снегоуборочная машина съехала в кювет и перевернулась во время очистки проезжей части.

Информацией о перевернутой дорожной технике поделилась подписчица паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Перед Чалной опрокинулась КДМка. Лежит на боку. Пытаются вытаскивать. Движение заблокировано во всех направлениях», — написала автор поста.

Судя по фото, КДМ (комбинированную дорожную машину) вытаскивают с помощью спецтехники. На трассе стоит, ожидая возможности проехать, несколько автомобилей.

Как «Столице» уточнили в ГИБДД, авария с участием КДМ произошла сегодня, 28 декабря, в 2.30 ночи, в Пряжинском районе перед поселком Чална. Машина чистила проезжую часть и съехала в кювет. В аварии никто не пострадал. Утром представители подрядчика с помощью своей спецтехники подняли перевернувшуюся машину. Движение по дороге было ненадолго затруднено, сейчас трасса Петрозаводск-Суоярви свободна.