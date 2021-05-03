На трассе в Карелии любитель быстрой езды потерял работу

В Беломорском районе водитель пассажирского микроавтобуса совершил опасный обгон и потерял работу, сообщили в полиции Беломорска.

При надзоре за дорожным движением сотрудники ДПС пресекли грубое административное правонарушение, совершенное водителем автобуса, осуществляющим пассажирские перевозки.

Водитель пассажирского микроавтобуса совершил обгон впереди попутно двигавшегося транспорта в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён".

При проверке по информационной базе данных установлено, что аналогичное правонарушение водитель совершил повторно в течение года, в связи с чем ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Решение по данному материалу примет суд.