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Новости. Происшествия
14:44, 27 Сентября 2019
фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

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На федеральном трассе в районе Рускеалы погиб дорожный рабочий.

Проверку по этому ЧП проводят Сортавальская прокуратура и карельский Следком.

Как стало известно нашему изданию, 26 сентября на федеральной трассе в Сортавальском районе погиб 18-летний дорожный рабочий. О трагедии рассказал и.о. прокурора Сортавальского района Адлан Магоматов.

"Потерпевший был работником акционерного общества "ВАД", которое проводит капитальный ремонт участка дороги "Сортавала-Вяртсиля", - сообщил руководитель надзорного ведомства района. – Молодой человек каким-то образом оказался под движущимися частями экскаватора-планировщика и в результате погиб на месте. Почему так случилось и виноват ли кто-то в этом, предстоит выяснить в ходе прокурорской проверки. По ее завершении материалы проверки мы передадим в Следственный комитет для принятия процессуального решения".

По информации Адлана Магоматова, проверку по этому факту проводит также и Следственный комитет.

По данным нашего издания, погибший приехал работать вахтовым методом в Сортавальский район из Петрозаводска.

Светлана Лысенко

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