На трассе в Карелии погиб водитель и пострадал ребенок

Смертельное ДТП произошло 30 июня в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.20 на 860 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 47-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, находясь в утомленном состоянии, выехал на полосу встречного движения. Инормака столкнулась с грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом.





В результате ДТП водитель Nissan получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице. Так же его 12-летний пассажир получил травмы, ему оказывается медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.