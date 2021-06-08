На трассе в Карелии поймали москвича и питерца, которые превысили скорость на 60 км/час

Одному из нарушителей грозит лишение прав за повторное совершение административного правонарушения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС в Олонецком районе Карелии остановили двух лихачей. Два водителя, жители Санкт-Петербурга и Москвы, двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола", превысили установленную скорость движения более чем на 60 км/час.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, одному из нарушителей грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год - за повторное совершение административного правонарушения.