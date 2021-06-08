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На трассе в Карелии поймали москвича и питерца, которые превысили скорость на 60 км/час

Новости. Происшествия
08:05, 09 Июня 2021
фото: ГИБДД Карелии

Одному из нарушителей грозит лишение прав за повторное совершение административного правонарушения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС в Олонецком районе Карелии остановили двух лихачей. Два водителя, жители Санкт-Петербурга и Москвы, двигаясь по федеральной автодороге Р-21 "Кола", превысили установленную скорость движения более чем на 60 км/час.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, одному из нарушителей грозит лишение права управления транспортными средствами на срок один год - за повторное совершение административного правонарушения.

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