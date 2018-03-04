На трассе в Сортавале произошло ДТП с тремя пострадавшими

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Жительница Финляндии устроила в Карелии ДТП с пострадавшими, сообщил в ГИБДД республики.
В минувшую субботу 3 марта в 21.35 в Сортавальском районе на 270 км автодороги А-121 "Сортавала" в столкновении двух автомобилей пострадали 3 человека.
По предварительным данным, 64-летняя жительница Финляндии, управляя автомобилем Nissan Almera, допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Changan CS35.
В результате происшествия пострадала сама виновница аварии и ее 56-летняя пассажирка, обе гражданки Финляндии.
Также травмы получил и 42-летний водитель Changan CS35, житель Питкярантского района.
Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.
По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.
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