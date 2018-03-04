На трассе в Сортавале произошло ДТП с тремя пострадавшими

Жительница Финляндии устроила в Карелии ДТП с пострадавшими, сообщил в ГИБДД республики.

В минувшую субботу 3 марта в 21.35 в Сортавальском районе на 270 км автодороги А-121 "Сортавала" в столкновении двух автомобилей пострадали 3 человека.

По предварительным данным, 64-летняя жительница Финляндии, управляя автомобилем Nissan Almera, допустила выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Changan CS35.

В результате происшествия пострадала сама виновница аварии и ее 56-летняя пассажирка, обе гражданки Финляндии.

Также травмы получил и 42-летний водитель Changan CS35, житель Питкярантского района.

Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, обстоятельства выясняются.