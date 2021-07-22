На трех улицах Петрозаводска временно перекроют проезд

В связи с проведением ремонтных работ участки дорог в районе Суоярвского переулка, а также улиц Кирова и Вольной будут закрыты для движения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Водителей информируют об изменении схемы движения транспорта на нескольких участках дорог.

Так, в связи с проведением ремонтных работ с 30 июля закрыт для движения Суоярвский переулок.

В августе ограничат подъезд к дому № 41 на улице Кирова в нерабочее время. О сроках проведения ремонта здесь водителей проинформируют дополнительно.

В период с 14 по 22 августа также запретят движение транспорта в районе пересечения Вольной улицы с Сорокским проездом.