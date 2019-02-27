На центральной площади Петрозаводска изменится схема движения

На следующих выходных будет временно изменена схема движение по площади Кирова в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 21.00 9 марта до 16.00 10 марта будет запрещено движение всех видов транспортных средств по площади Кирова.

В дополнение к этому с 10.00 до 16.00 10 марта запрещается движение по участку проспекта Карла Маркса от улицы Пушкинской до улицы Куйбышева.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.