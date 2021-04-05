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Автомобиль вылетел на тротуар в центре Петрозаводска - ребенок чудом остался жив (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:13, 06 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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На проспекте Ленина автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами - ребенок чудом не оказался под колесами.

Камера наружного видеонаблюдения компании "Сампо" зафиксировала инцидент на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.

Судя по видео, автомобиль, двигавшийся вверх по проспекту Ленина, старался быстрее проскочить перекресток с улицей Кирова и прибавил скорости. В это время другой автомобиль, поворачивавший на улицу Кирова, уже выехал на полосу встречного движения. Водитель первой машины, очевидно, понимая, что не успевает остановиться, свернул направо, а затем выехал прямо на тротуар. Там в это время стояли пешеходы, ожидавшие разрешающий сигнал светофора.

В результате автомобиль проехал по тротуару в непосредственной близости от пешеходов, одним из которых был ребенок. Видно, как люди в страхе разбегаются от вылетевшего на них автомобиля.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-04-06 13:57:39
Весеннее обострение у людей или их так ездить учат автошколы????
Dima
2021-04-06 13:52:08
Вот придурок. Не было надобности так делать. Готовы людей гробить, лишь бы царапинки не поставить на свои ведра.
Гость
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