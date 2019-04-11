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Новости. Общество
15:31, 11 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

На участника акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске составлен новый протокол

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Гражданский активист Андрей Литвин отказался давать показания полиции.

Сотрудники полиции Петрозаводска составили новый протокол об административном правонарушении на гражданского активиста Андрея Литвина, участвовавшего в акции памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля. Литвин явился сегодня по повестке в Отдел исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску, однако отказался давать какие бы то ни было показания и подписывать полицейский протокол, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самого себя. В полицию вызваны еще трое участников акции памяти Бориса Немцова, которым старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску Алексей Даньшин пытается вменить в вину организацию несанкционированного пикета.

Напомним, прежний протокол в отношении гражданских активистов городской суд Петрозаводска отказался принять к рассмотрению и вернул в УМВД.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ. 

Сами гражданские активисты себя виновными не признают и считают, что полиция пытается привлечь их к административной ответственности незаконно, нарушив все отведенные КоАП сроки составления протоколов. Кроме того, как подчеркнули участники акции, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям".  

 

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Комментарии

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Сергей
2019-04-11 16:10:59
Вот тут бы прокурорам проверку материалов адм. расследования провести . да наказать сотрудников экологической полиции за противоправные действия и возможно за фальсификацию .
кир
2019-04-11 16:02:36
Мне и другим такие акции людей, зарабатывающих дивиденды от пиндосов, не нужны.
Тимофей
2019-04-11 15:46:48
Ребята,полицейские, не обращайте вы внимания на такие "акции", они безобидны и никому ,по сути, не нужны,только лишний раз напоминаете людям о бесправном положении народа и безнаказанным убийствам...а так уже все забыли бы давно...
zanoza
2019-04-11 15:39:54
Ну хватит уже смешить народ! Никаких негативных последствий акция памяти не имеет! Ну "переусердствовали" с протоколом пора это признать и забыть!
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