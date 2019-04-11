На участника акции памяти Бориса Немцова в Петрозаводске составлен новый протокол

Гражданский активист Андрей Литвин отказался давать показания полиции.

Сотрудники полиции Петрозаводска составили новый протокол об административном правонарушении на гражданского активиста Андрея Литвина, участвовавшего в акции памяти убитого оппозиционера Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля. Литвин явился сегодня по повестке в Отдел исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску, однако отказался давать какие бы то ни было показания и подписывать полицейский протокол, воспользовавшись своим конституционным правом не свидетельствовать против самого себя. В полицию вызваны еще трое участников акции памяти Бориса Немцова, которым старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по городу Петрозаводску Алексей Даньшин пытается вменить в вину организацию несанкционированного пикета.

Напомним, прежний протокол в отношении гражданских активистов городской суд Петрозаводска отказался принять к рассмотрению и вернул в УМВД.

Акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, полицейские узнали о ней из публикаций СМИ.

Сами гражданские активисты себя виновными не признают и считают, что полиция пытается привлечь их к административной ответственности незаконно, нарушив все отведенные КоАП сроки составления протоколов. Кроме того, как подчеркнули участники акции, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям".