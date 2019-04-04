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Новости. Общество
11:12, 04 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Суд вернул полиции протокол на участников акции "Немцов мост" в Петрозаводске

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Сотрудники правоохранительных органов намеревались привлечь гражданских активистов к административной ответственности за несанкционированный пикет.

В городском суде Петрозаводска 4 апреля должно было состояться рассмотрение протокола об административном правонарушении двоих участников акции памяти Бориса Немцова, которая прошла в карельской столице 27 февраля.

Однако суд не принял этот протокол в производство и вернул его полиции. Гражданские активисты Тамара Спектор и Андрей Оборин, явившиеся в суд по повестке, выразили удовлетворение таким решением.


Валерий Поташов /

Напомним, акция памяти Бориса Немцова проходит в Петрозаводске ежегодно в день убийства оппозиционера. В этот день горожане собираются на мосту через Лососинку, который стал в карельской столице символическим "Немцовым мостом", и возлагают цветы к портрету погибшего политика. В нынешнем году акция состоялась без присутствия сотрудников правоохранительных органов, однако 14 марта четверо ее участников были вызваны в Отдел исполнения административного законодательства УМВД Петрозаводска для составления протокола по части 2 статьи 20.2 КоАП.

Гражданские активисты явились в полицию, но отказались подписывать протокол и давать какие бы то ни было показания. Более того, все четверо направили жалобы прокурору города на действия полиции. В своих жалобах они заявили, что эти протоколы составлены незаконно, поскольку, как отметили активисты, "памятные мероприятия не относятся к публичным мероприятиям по смыслу федерального законодательства, а являются данью традициям, в том числе и религиозным". Кроме того, участники акции памяти Бориса Немцова обратили внимание городского прокурора на тот факт, что старший инспектор Отдела исполнения административного наказания УМВД по Петрозаводску Алексей Даньшин составил протоколы об административном правонарушении лишь 14 марта, сам нарушив отведенные для этого сроки – двое суток после его выявления. Ответа из прокуратуры на эти жалобы пока не было.

Как выяснили гражданские активисты, поводом для составления протокола послужил рапорт некоего капитана полиции Горлатова. Он осуществлял мониторинг публикаций средств массовой информации и обнаружил новостную заметку о том, что 27 февраля группа жителей Петрозаводска провела мероприятие на мосту через реку Лососинку, которое в полиции карельской столицы сочли несанкционированным пикетом.

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Комментарии

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однозначно
2019-04-04 11:35:55
Потомушто надо было своевременно провести обыски у этих активистов.
goo
2019-04-04 11:41:24
кир, сначала у тебя.
кир
2019-04-04 12:13:07
goo, маленький, ты на головку больной. Меня не было, а ты намеренно мне пишешь, получая тайное удовольствие. :)
Саныч
2019-04-04 11:34:47
Пусть менты тогось (успокоятся) уже.
zanoza
2019-04-04 11:25:46
Ну покашмарили людей чтобы другим не повадно было чтить память "неугодных" :)
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