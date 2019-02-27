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Новости. Общество
20:13, 27 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Мост через Лососинку в Петрозаводске стал "Немцовым мостом"

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В карельской столице почтили память погибшего оппозиционера Бориса Немцова.

Вечером 27 февраля несколько жителей Петрозаводска провели на небольшом мосту в пойме реки Лососинки традиционную акцию "Немцов мост", приуроченную к очередной годовщине убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Участники акции установили на мосту портрет погибшего оппозиционера и возложили к нему свежие гвоздики.


К портрету погибшего политика возложили свежие гвоздики. Фото: Валерий Поташов

Эту традицию группа горожан поддерживает уже четвертый год – с того времени, как в Москве был застрелен Борис Немцов. Как считает одна из участниц акции Тамара Спектор, если бы не эта смерть, в стране все могло быть по-другому. "Жаль, что этого не случилось, но мы по крайней мере будем помнить, что у нас был такой шанс", – сказала Тамара Спектор.

"Я впервые участвую в такой акции, – рассказал "Столице на Онего" известный далеко за пределами Карелии мастер ТРИЗ Александр Селюцкий. – Я так понимаю, что Немцов мог рассматриваться альтернативной Путину, поэтому его убрали".

Участники акции. Фото: Валерий Поташов

"Нужно жить достойно и бороться за достойную жизнь!", – заявил пришедший вместе с Александром Селюцким руководитель общественной организации "Карельское образование" Владимир Малегин.

"Несмотря на то, что у российских демократов были разные взгляды, и, несмотря на то, что в свое время Борис Немцов поддержал Путина, это был яркий политик и передовой человек в России. Он поддержал Украину, поэтому я чту его память", – добавил гражданский активист Андрей Литвин.


Участники акции. Фото: Валерий Поташов

"Очень печально, что в Петрозаводске так мало людей, которые приходят почтить память Бориса Немцова", – констатировал еще один участник акции Владимир Тихонов.  

В этом году жители карельской столицы почтили память погибшего политика без присутствия сотрудников правоохранительных органов. 

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Комментарии

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йошкин кот
2019-02-27 21:11:22
что тов.Немцов сделал для Птз и конкретно для этого моста?! в чем пафос мероприятия?!
кир
2019-02-27 20:58:39
Селюцкий не мог своим тризом решить производственную задачу, на своем "семинаре". Один участник рассказал. И я не верю в искренность этой "братии".
однозначно
2019-02-27 20:44:30
Вот клоуны. У Немцова миллионы денег были и Дурицкая в эскорте. А что есть у вас ? Особенно забавляет этот Андрюша Чупа чупс на фото. Несостоявшийся доцент
Гость
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