На улицах Петрозаводска ограничили движение из-за уборки снега

ГИБДД Петрозаводска информирует об уборке улиц от снега.

В настоящее время на ул. Мурманская, на участке от ул. Виданская до Первомайского пр., ведутся снегоуборочные работы. После обеда вывоз снега будет осуществляться на участке от Первомайского пр. до ул. Шотмана.

Проезд на данных участках будет временно ограничен.