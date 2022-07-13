На улице Петрозаводска, где три месяца течет вода, построят новый колодец

В мэрии Петрозаводска рассказали, как будут устранять течь из колодца на улице Ленинградской, на которую горожане жалуются уже три месяца.

Сегодня на очередной планерке в городской администрации был поднят вопрос о течи из канализационного колодца на улице Ленинградской, у консерватории.

Ранее сообщалось, что вода по улице течет уже три месяца. Жалобы горожан в различные инстанции результатов не дают.

Глава Петрозаводска еще 20 апреля рассказал, что течь возникла из-за того, что корни дерева проросли внутри дренажной трубы и образовалась плотина. Для устранения проблемы, по информации Владимира Любарского, требовались масштабные работы.

"Уже на этой неделе планируется раскопать аварийный участок с заменой поврежденной трубы. Ну а дерево, ставшее причиной протечки, придётся снести и выкорчевать", - написал весной мэр Петрозаводска.

И сегодня на городской планерке руководитель пресс-службы администрации Анники Сильченко сообщила, что коммунальщики на протяжении всего периода после возникновения течи предпринимали однократные попытки промывки канализационной сети у здания консерватории, но это не принесло результатов.

"С помощью телеинспекции канализации было выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями деревьев. Принято решение об установке нового колодца. Для восстановления сети необходимо выполнить перекладку трубопроводов", - объяснили в мэрии.

В настоящее время уже найдена подрядная организация, которая будет выполнять работы по восстановлению ливневой канализации, с ней заключен договор.

"Подрядчик выйдет на объект на этой неделе. Срок окончания работ до 1 сентября", - сказала Анники Сильченко.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 17 июля, петрозаводчанка опубликовала пост в соцсети о том, что чуть не упала у консерватории из-за льющегося потока воды из колодца.

«Чуть было не упала, поскользнувшись напротив консерватории, ул.Ленинградская, 16. Там из люка три месяца течет полноводный ручей. Позвонив по «051», услышала от дежурного, что ежедневно по этой проблеме к ним обращаются жители района. Однако ничего не делается», - написала горожанка.