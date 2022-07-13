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В Петрозаводске уже три месяца по улице течет вода из колодца, забитого корнями дерева

Новости. От читателей
11:34, 17 Июля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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На улице Ленинградской в Петрозаводске, около консерватории, из колодезного люка уже три месяца течет вода – горожане жалуются.

В паблике «События/Петрозаводск Карелия Россия» петрозаводчанка опубликовала пост о том, что чуть не упала у консерватории из-за льющегося потока воды из колодца.

«Чуть было не упала, поскользнувшись напротив консерватории, ул.Ленинградская, 16. Там из люка три месяца течет полноводный ручей. Позвонив по «051», услышала от дежурного, что ежедневно по этой проблеме к ним обращаются жители района. Однако ничего не делается», - написала горожанка.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщал, что корни дерева проросли в дренажную трубу и устроили потоп на дороге в Петрозаводске.

"На пути воды образовалась настоящая плотина из корней дерева, которые проросли внутри дренажной трубы, по сути запечатав ее. Теперь нас ожидают достаточно масштабные работы. Уже на этой неделе планируется раскопать аварийный участок с заменой поврежденной трубы. Ну а дерево, ставшее причиной протечки, придётся снести и выкорчевать", - пообещал глава города Владимир Любарский 20 апреля.

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