В Петрозаводске жители переходят реку по камням, пока ремонтируется смытый дождем мост (ФОТОФАКТ)

На Древлянке очевидец запечатлел, как люди скачут по камням через реку, чтобы попасть в торговый центр и обратно.

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликовано фото, на котором автор запечатлел, как на Древлянке, у ТРЦ «Лотос Плаза», люди перебираются через реку по камням, оставшимся на месте моста, который смыло дождем во время весеннего потопа.

«Вот такая переправа для тех, кто хочет попасть в „Сигму“ и обратно на Древлянку. Мостик, который смыло водой, в данное время ремонтируют. Надеемся, что быстро его сделают. А пока так. Хорошо, что тепло и камни сухие», — написал автор фото в комментарии.

Ранее сообщалось, что «Служба Заказчика» запретила пользоваться мостом у «Лотос плазы», который пострадал от потопа. Но, несмотря на запрет, люди, рискуя жизнью, переходили бушующую реку по аварийному мосту и дощечке.

Позже глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что подрядчик приступил к ремонту переправ, пострадавших от весеннего потопа. По словам мэра, мост через Неглинку у «Лотос Плазы» требует большего внимания: его стихия потрепала больше остальных.

«Сейчас рассчитываем объем работ», — написал Любарский на своей странице в соцсети полмесяца назад.