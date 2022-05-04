Презрев опасность, жители Петрозаводска пересекают бушующую реку по дощечке (ФОТО)

У «Лотос Плазы» люди переходят разлившуюся реку по дощечке, минуя закрытый мост.

У торгового центра «Лотос Плаза», со стороны Храма Целителя Пантелеймона, река размыла недавно восстановленный мост.

Как ранее сообщалось, Служба Заказчика» запретила пользоваться мостом и выставила ограждения.

Но, по сообщению корреспондента «Столицы на Онего» с места событий, люди не увидели в ограждении препятствия и, бросив дощечку, переходят бушующую Неглинку, рискуя жизнью.

«А вот мост между улицами Рождественского и Попова совсем непроходим», - отметил журналист.

Ранее сообщалось, что мост на Рождественского ушел под воду.