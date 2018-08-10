Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:18, 10 Августа 2018
фото: market.karelia.pro

На улице Ровио в Петрозаводске хотят установить стелу

По теме

На участке автодороги в Карелии из-за ремонта ограничат движение на год
10.08.18 16:14
Умер художник, разрисовавший фасад кинотеатра "Калевала"
10.08.18 14:54
Стало известно, почему УФАС запретил сельским чиновникам покупать внедорожник за 1,6 млн рублей
10.08.18 14:53
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске на улице Ровио к 100-летию ВЛКСМ хотят установить стелу.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

29 октября 2018 года в России будет отмечаться 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). К этой дате запланирован ряд мероприятий в районах республики и Петрозаводска.

"В честь 100-летия образования ВЛКСМ планируется установка памятной доски в Петрозаводске. К разработке проекта привлечен художник и дизайнер Сергей Трешкин. Памятная доска, посвященная комсомольцам Карелии, появится на доме №5 по улице Куйбышева", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Также в планах организаторов – установка памятной стелы в Петрозаводске в начале улицы Ровио, микрорайон Кукковка. Аллею, на которой должна появиться стела, планируют благоустроить своими руками сами бывшие комсомольцы", - отмечается в пресс-релизе. 

Запланировано также проведение спортивных состязаний, круглых столов, концертов, тематических выставок. 

По теме

На участке автодороги в Карелии из-за ремонта ограничат движение на год
10.08.18 16:14
Умер художник, разрисовавший фасад кинотеатра "Калевала"
10.08.18 14:54
Стало известно, почему УФАС запретил сельским чиновникам покупать внедорожник за 1,6 млн рублей
10.08.18 14:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-08-10 15:29:33
До каких пор в городе будут заниматься всякой отсебятиной ? Кукковчан спросили , нужна ли она там , вместе со столетними комсомольцами .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Как жить дальше будем 1
Минэк Карелии представил программу социально-экономического прогноза республики до 2021 года.
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
Сегодня 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 5
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
Сегодня 11:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»