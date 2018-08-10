На улице Ровио в Петрозаводске хотят установить стелу

В Петрозаводске на улице Ровио к 100-летию ВЛКСМ хотят установить стелу.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

29 октября 2018 года в России будет отмечаться 100-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). К этой дате запланирован ряд мероприятий в районах республики и Петрозаводска.

"В честь 100-летия образования ВЛКСМ планируется установка памятной доски в Петрозаводске. К разработке проекта привлечен художник и дизайнер Сергей Трешкин. Памятная доска, посвященная комсомольцам Карелии, появится на доме №5 по улице Куйбышева", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Также в планах организаторов – установка памятной стелы в Петрозаводске в начале улицы Ровио, микрорайон Кукковка. Аллею, на которой должна появиться стела, планируют благоустроить своими руками сами бывшие комсомольцы", - отмечается в пресс-релизе.

Запланировано также проведение спортивных состязаний, круглых столов, концертов, тематических выставок.