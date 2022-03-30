Православный монастырь на Ладожском озере в Карелии восстановил сообщение с материком.

Валаамский монастырь восстановил сообщение с большой землей. Как рассказал монастырский паблик в социальной сети «ВКонтакте», «на Валаам сквозь льды пробился первый корабль, привезя с собой людей и продовольствие».

«На этом же корабле приехала и первая в этом году небольшая группа художников — всего четыре человека, чьи работы гости обители могли видеть в Доме паломника „Валаам“. И хотя сейчас продолжается Великий пост — страдная пора в монастыре — обитель принимает гостей, которые счастливо перенося тяготы добровольного постничества, смогут в скором времени услышать в храме Пасхальную утреню и торжественный благовест, возвещающий пришествие Светоносного Праздника Пасхи», — написал монастырский паблик.