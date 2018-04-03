ФОТО: На Валааме постригли иерея и двух иноков

Монашеский постриг, как правило, совершается в дни Великого поста, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Важное в жизни монастыря событие проходит вечером в храме Преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамской обители. Чин пострига совершает Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий.

"Собравшаяся в храме, в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, братия с зажжёнными свечами, выстроилась в два ряда вдоль "пути плача и сердечного покаяния", по которому стремящиеся к монашеской жизни должны даже не пройти, но, умалившись и приняв "рабий зрак", проползти. В знак смирения и покорности, поскольку, как сказал евангелист Лука, "унижающий себя возвысится", - сообщается на сайте монастыря.

Старшие братья сопровождают будущих монахов, прикрывая своими мантиями. На постригаемых надеты длинные белые сорочки: прежнее облачение они сняли, символично знаменуя тем "совершенное отложение порочных дел", оставшись "не опоясаны, не обувены и главою откровенны".

В этом году к принятию монашеских обетов готовились иерей Евгений, иноки Владимир и Димитрий. Им были наречены имена Елисей, Валентин и Дорофей.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера в Карелии. Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Валаамский монастырь сейчас остается не только историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.