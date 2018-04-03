Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:43, 03 Апреля 2018

ФОТО: На Валааме постригли иерея и двух иноков

По теме

В автошколе "Престиж" проводится новый розыгрыш "Весенняя дюжина"
03.04.18 11:11
Путевки в детские лагеря Карелии будут стоить больше 40 тысяч рублей
03.04.18 11:06
Минсельхоз нашел компанию, устроившую зловонную рыбную свалку в поселке Карелии
03.04.18 10:59
Все новости
Загрузка...

Монашеский постриг, как правило, совершается в дни Великого поста, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

Важное в жизни монастыря событие проходит вечером в храме Преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамской обители. Чин пострига совершает Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий.

"Собравшаяся в храме, в день праздника Входа Господнего в Иерусалим, братия с зажжёнными свечами, выстроилась в два ряда вдоль "пути плача и сердечного покаяния", по которому стремящиеся к монашеской жизни должны даже не пройти, но, умалившись и приняв "рабий зрак", проползти. В знак смирения и покорности, поскольку, как сказал евангелист Лука, "унижающий себя возвысится", - сообщается на сайте монастыря.

Старшие братья сопровождают будущих монахов, прикрывая своими мантиями. На постригаемых надеты длинные белые сорочки: прежнее облачение они сняли, символично знаменуя тем "совершенное отложение порочных дел", оставшись "не опоясаны, не обувены и главою откровенны".

В этом году к принятию монашеских обетов готовились иерей Евгений, иноки Владимир и Димитрий. Им были наречены имена Елисей, Валентин и Дорофей.

Валаам - самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера в Карелии. Основатели монашеской жизни на Валааме, преподобные Сергий и Герман, согласно церковному преданию, были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Валаамский монастырь сейчас остается не только историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.

По теме

В автошколе "Престиж" проводится новый розыгрыш "Весенняя дюжина"
03.04.18 11:11
Путевки в детские лагеря Карелии будут стоить больше 40 тысяч рублей
03.04.18 11:06
Минсельхоз нашел компанию, устроившую зловонную рыбную свалку в поселке Карелии
03.04.18 10:59
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
27.03.2018, 14:09
В Карелии задержан майор полиции по подозрению в половой связи с несовершеннолетним
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 14
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 9
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»