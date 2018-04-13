На внутренние авиарейсы в Карелии планируют поставить новый самолет

Министерство транспорта Карелии планирует реконструировать два аэропорта в райцентрах республики и поставить на внутренние авиарейсы новую модель самолета ТВС-2.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. первого заместителя министра Андрей Наумов.

Он рассказал подробности о программе развития региональный авиаперевозок, которая ранее была обнародована правительством Карелии. Согласно программе планируется в 2019-2020 годах реконструировать аэродромы в Костомукше и Сортавале. Там потребуется отремонтировать взлетно-посадочные полосы, установить свето-сигнальное и другое оборудование, построить модульные здания аэровокзалов.

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