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Новости. Общество
12:06, 13 Апреля 2018
фото: antonio-d50.livejournal.com

На внутренние авиарейсы в Карелии планируют поставить новый самолет

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Министерство транспорта Карелии планирует реконструировать два аэропорта в райцентрах республики и поставить на внутренние авиарейсы новую модель самолета ТВС-2.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике и.о. первого заместителя министра Андрей Наумов.

Он рассказал подробности о программе развития региональный авиаперевозок, которая ранее была обнародована правительством Карелии. Согласно программе планируется в 2019-2020 годах реконструировать аэродромы в Костомукше и Сортавале. Там потребуется отремонтировать взлетно-посадочные полосы, установить свето-сигнальное и другое оборудование, построить модульные здания аэровокзалов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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