На вокзале в райцентре Карелии сделают лестницы с подогревом

фото: © «Столица на Онего

Ремонт железнодорожного вокзала сделают в 2023 году в Кондопоге.

Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Планируется отремонтировать фасад здания и лестничные спуски, а также благоустроить территорию.

Лестницы оборудуют системой подогрева ступеней, что позволит предотвратить появление наледи на ступенях. На фасаде здания установят новые часы.

Кроме того, вокруг вокзала отремонтируют покрытие тротуаров, проездов, проведут озеленение территории, установят скамейки и урны.