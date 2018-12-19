На восьми площадках в Петрозаводске развернутся елочные базары

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На восьми площадках в Петрозаводске развернуться елочные базары
В канун зимних праздников в столице Карелии будет работать восемь елочных базаров.
Администрацией города утвержден список площадок, на которых в период с 23 по 31 декабря предусмотрена продажа новогодних елок.
Предпринимателям выданы разрешения на размещение нестационарных торговых объектов по следующим адресам: улица Антикайнена - у дома №29, Лососинское шоссе - у дома №25, улица Древлянка - у дома №18, улица Маршала Мерецкова - у дома №4, проспект Александра Невского - у дома №40, Октябрьский проспект - у дома №53, улица Чапаева - у дома №47, улица Генерала Фролова - вблизи дома№10.
Напоминаем, что реализация лесных новогодних елей в других торговых точках администрацией города не санкционирована.
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