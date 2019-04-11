На выезде из Петрозаводска горела бытовка

На Шуйском шоссе произошел пожар в бытовке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду 10 апреля в 8.15 на Шуйском шоссе, в районе дома № 8Б произошел пожар в бытовке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю.

В результате повреждена стена на площади 3 кв.м. Причина: аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.