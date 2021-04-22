Инвалидам и многодетным семьям бесплатно покажут выставку известного художника в Петрозаводске

Инвалиды и многодетные семьи смогут бесплатно приобщиться к творчеству известного художника-«шестидесятника» Павла Никонова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Выставка известного художника Павла Никонова и фотографа Рауля Скрылёва «Среда обитания» доступна в Городском выставочном зале до 25 апреля.

В субботу, 24 апреля, на площадке организуют день бесплатного посещения для некоторых категорий граждан. Свободно увидеть действующую экспозицию смогут лица моложе 18 лет, инвалиды второй группы и многодетные семьи. Помимо этого, в любой день работы выставок право бесплатного посещения имеют дошкольники, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды первой группы.

Павел Никонов — один из лидеров «шестидесятников», чьи картины украшают коллекции ведущих музеев страны. В прошлом году художнику исполнилось 90 лет. Его творческое долголетие, сопровождающееся чередой выставок в Москве и Санкт-Петербурге, сегодня позволяет познакомить зрителей с работами мастера, часть из которых написана для Государственной Третьяковской галереи в 2020 году.

Фотограф Рауль Скрылев известен как автор антологии «Мастерская художника. Москва», раскрывающей закулисье творчества художников разных поколений.

Организаторы выставки — Российская академия художеств, управление культуры администрации Петрозаводска и Городской выставочный зал. Площадка работает с 12 до 19 часов. С более подробной информацией можно ознакомиться на странице администрации.