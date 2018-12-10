На YouTube заблокированы выпуски шоу Басты

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Как пояснила представитель Gazgolder Наталья Мостакова, YouTube поменял свою рекламную политику, и постоянные партнеры шоу оказались под ограничительными мерами ресурса.
За время существования шоу интервью Басты и Киевстонера GazLive, авторы выпустили 16 записей бесед со многими известными персонами российского шоу-бизнеса, среди которых Ургант, Киркоров, Бузова, Дудь. Но накануне стало известно, что YouTube заблокировал все выпуски программы, пишет Teleprogramma.pro.
Постоянные партнеры шоу оказались под ограничительными мерами ресурса: букмекерская компания Фонбет и Pari Match.
В скором времени, по заверениям Мостаковой, архив и новые интервью шоу можно будет посмотреть на новой платформе.
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