На YouTube заблокированы выпуски шоу Басты

Как пояснила представитель Gazgolder Наталья Мостакова, YouTube поменял свою рекламную политику, и постоянные партнеры шоу оказались под ограничительными мерами ресурса.

За время существования шоу интервью Басты и Киевстонера GazLive, авторы выпустили 16 записей бесед со многими известными персонами российского шоу-бизнеса, среди которых Ургант, Киркоров, Бузова, Дудь. Но накануне стало известно, что YouTube заблокировал все выпуски программы, пишет Teleprogramma.pro.

Постоянные партнеры шоу оказались под ограничительными мерами ресурса: букмекерская компания Фонбет и Pari Match.

В скором времени, по заверениям Мостаковой, архив и новые интервью шоу можно будет посмотреть на новой платформе.