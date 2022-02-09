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На заседании комиссии по ЧС обсудили причины повреждений на сетях водопровода

Новости. Общество
16:38, 10 Февраля 2022

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Сегодня в Администрации Петрозаводского городского округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Одной из тем заседания стала причина повреждений на сетях водопровода. Технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Викторович Остапчук рассказал о двух недавних случаях: «Сети не были изношены, срок их службы до 2040 года. На улице Фридриха Энгельса причиной излива стоков стал засор, ненормативное пользование канализацией. На улице Ключевой причина повреждения — излом трубы. Трубопровод находится рядом с трассой, на обочине. Такой зимы с сильными перепадами температуры у нас давно уже не было. Под дорожным полотном промерзание грунта составляет 1,5 метра, а рядом, под снежным покровом, грунт промерзает значительно меньше: получается, на сети оказывалось разное давление с двух сторон. Сотрудники водоканала оперативно устранили повреждение: в 23.50 бригада начала работу, в 1.10 уже приступили к ликвидации последствий разлива. Хочу выразить благодарность городским службам, которые нам помогали».

Виталий Викторович отметил, что за последний год число засоров на канализации увеличилось вдвое. Необходимо усилить информирование населения о том, как пользоваться канализацией, и подключить к этому управляющие компании. Предложение поддержали депутаты Петрозаводского городского совета, они пообещали разместить информацию о правильном пользовании канализации у себя в социальных сетях.

По поводу экологической ситуации, связанной с разливом стоков на улице Фридриха Энгельса, высказался заместитель Министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Павел Михайлович Николаевский: «Мы провели свою проверку, на сегодняшний день факта пролития сточных вод в Онежское озеро нет. Хочется отметить, что это вопрос частный, случился из-за неправильного пользования канализацией. Вообще по статистике количество повреждений в городе снизилось».

АО «ПКС-Водоканал» также организовало свою комиссию, работники обследовали территорию — стоки в водоемы не попали.

На заседании обратили внимание на еще одну проблему: публикация достоверной информации о повреждениях. В средствах массовой информации из-за непроверенных сообщений о прорывах появляются новости, не советующие действительности. Прежде чем публиковать новость о повреждении, необходимо разобраться, правда ли оно произошло. Директор диспетчерской службы Измайлов Вадим Валерьевич в свою очередь сообщил, что диспетчер ЕДДС будет проверять достоверность информации перед публикацией в социальной сети «ВКонтакте» записи о повреждении: «Обращения граждан субъективны, всегда эмоциональны, информация неточная», — сказал Вадим Валерьевич.

На данный момент изношенность сетей водопровода и канализации составляет 70%. Для того, чтобы все это заменить, требуется более десятка миллиардов рублей. В прошлом году АО «ПКС-Водоканал» вложил в перекладку сетей на улице Луначарского больше 70 миллионов рублей, вне тарифа были реконструированы канализационные сети на ул. Московской, на реконструкцию сетей по проезду Тидена было выделено 13 миллионов руб. В этом году на замену сетей запланировано направить 50 миллионов рублей.

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