890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-заместитель министра спорта Карелии возглавил районную администрацию 3
29.04.2020 15:23
Фасады домов в центре Петрозаводска перекрасят, и уже понятно, в какие цвета 3
29.04.2020 15:01
В больнице на севере Карелии выписывают пациентов из-за возможной угрозы заражения коронавирусом 3
29.04.2020 16:38
Отмены режима самоизоляции ждать осталось недолго, считают в Роспотребнадзоре 7
29.04.2020 09:02
Школьники Карелии будут дольше отдыхать в майские праздники
29.04.2020 08:20
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
29.04.2020 18:29
Парфенчиков просит жителей Карелии не устраивать массовых застолий на дачах в майские праздники 9
29.04.2020 15:55
Автобусы и троллейбусы в Карелии не будут ездить до конца майских праздников 13
29.04.2020 19:37

На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 30 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

На железнодорожном вокзале Петрозаводска организована регистрация граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей.

Сегодня пассажиров московского поезда встретили сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации, а также волонтеры молодежного центра "Смена". 



Прибывшие в Петрозаводск граждане были опрошены и проинформированы о правилах личной и общественной безопасности в период распространения коронавируса. Полученные у девятнадцати пассажиров данные направлены для дальнейшего контроля в территориальное управление Роспотребнадзора, Минздрав республики и правоохранительные органы.

Сейчас в карельскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области ежедневно прибывает шесть поездов.

С 30 апреля пассажирам данных поездов будут выдаваться анкеты. На основании полученных сведений администрация города составит списки для контроля за соблюдением приезжими режима самоизоляции. В случае выявления фактов нарушения карантина граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных регионов, будут регистрировать до окончания действия ограничительных мер.

Администрация города напоминает: в соответствии с распоряжением Главы республики № 127-р граждане обязаны:

- сообщить о прибытии из других регионов на горячую линию Министерства здравоохранения РК по номеру 8-800-201-06-57;

- в течение 14 дней соблюдать режим полной самоизоляции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом

Чтиво

29.04.2020 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»