На ж/д вокзале Петрозаводска проверяют пассажиров, прибывших из регионов с неблагополучной обстановкой по Covid-19 (ФОТО)

На железнодорожном вокзале Петрозаводска организована регистрация граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей.

Сегодня пассажиров московского поезда встретили сотрудники управления по делам ГО и ЧС администрации, а также волонтеры молодежного центра "Смена".





Прибывшие в Петрозаводск граждане были опрошены и проинформированы о правилах личной и общественной безопасности в период распространения коронавируса. Полученные у девятнадцати пассажиров данные направлены для дальнейшего контроля в территориальное управление Роспотребнадзора, Минздрав республики и правоохранительные органы.

Сейчас в карельскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области ежедневно прибывает шесть поездов.

С 30 апреля пассажирам данных поездов будут выдаваться анкеты. На основании полученных сведений администрация города составит списки для контроля за соблюдением приезжими режима самоизоляции. В случае выявления фактов нарушения карантина граждане могут быть привлечены к административной ответственности.

Пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных регионов, будут регистрировать до окончания действия ограничительных мер.

Администрация города напоминает: в соответствии с распоряжением Главы республики № 127-р граждане обязаны:

- сообщить о прибытии из других регионов на горячую линию Министерства здравоохранения РК по номеру 8-800-201-06-57;

- в течение 14 дней соблюдать режим полной самоизоляции.