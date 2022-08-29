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Наблюдатели-блогеры в Карелии ежедневно публикуют сотни постов с избирательных участков

Новости. Общество
15:26, 10 Сентября 2022
фото: ИА "Республика"

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В Карелии в этом году увеличено число наблюдателей в дни голосования.

В Карелии проходят выборы на пост Главы Карелии. Кроме того, жители 11 муниципалитетов выбирают органы местного самоуправления. За честностью и прозрачностью избирательного процесса следит множество наблюдателей.

«Мы знаем, что уже больше 600 наблюдателей сегодня только присутствовали на избирательных участках, и от них сообщений о нарушениях тоже не поступало», — сообщил Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, подводя итоги первого дня голосования.

На участках работают наблюдатели от политических партий и кандидатов. В этом году их максимальное количество решили увеличить. На этих выборах на один избирательный участок можно заявить до 9 наблюдателей. По три человека на каждый из дней.

Вторая составляющая наблюдательского корпуса — общественные наблюдатели. Их работу контролирует региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами. С этого года общественные наблюдатели могут работать и в территориальных избиркомах.

«Это сторона, которая не имеет никакого практического интереса в результатах голосования. Наблюдатель от кандидата или партии прежде всего заинтересован в том, чтобы замечать ошибки или нарушения со стороны конкурентов, это элемент политической борьбы. А наша задача — фиксировать все упущения или нарушения, независимо от того, выгодно это кому-то или нет. И добиваться их устранения и экспертной, правовой оценки», — отмечает политолог и член Общественной палаты Карелии, политолог Анатолий Цыганков.

Все спорные ситуаций рассматривает экспертная комиссия. В ее рядах известные юристы, политологи, лидеры НКО.

Больше 130 наблюдателей в дни голосования работают и как блогеры — все отчеты о ходе выборов они размещают в социальных сетях. Только за 9 сентября они разместил более 500 таких публикаций, в первые часы работы 10 сентября — еще более 200.

«Я работаю в качестве общественного наблюдателя уже третий раз. Именно от нас зависит прозрачность и чистота выборов, так как мы показываем, как проходит голосование», — говорит Наталья Пылаева.

«Нам провели обучение, рассказали о нарушениях, какие могут быть, что с этим делать. И я действительно убедилась, что на нашем участке выборы проходят честно и открыто», — отмечает Ольга Жихорева.

Практику общественного наблюдения уже использовали во время прошлых избирательных кампаний, в том числе на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание осенью 2021 года.

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