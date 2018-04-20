Наблюдавшийся два года спад в пищепроме Карелии сменился ростом

По теме
Загрузка...
Сокращение производства основных видов продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, продолжавшееся в течение последних двух лет, сменилось ростом.
Это следует из материалов Карелиястата об индексах производства пищевых продуктов и напитков и производстве продукции животноводства за январь-март 2018 года.
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции за I квартал 2018 года увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выпуск молочной продукции - на 0,6%.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
15.04.2018, 13:13
16.04.2018, 17:06
Аналитика
19.04.2018 13:51
Расследование
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
16.04.2018 10:45
Чтиво
19.04.2018 10:29
Без политики
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
18.04.2018 12:48
17.04.2018 10:04
17.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии