Наблюдавшийся два года спад в пищепроме Карелии сменился ростом

Сокращение производства основных видов продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, продолжавшееся в течение последних двух лет, сменилось ростом.

Это следует из материалов Карелиястата об индексах производства пищевых продуктов и напитков и производстве продукции животноводства за январь-март 2018 года.

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции за I квартал 2018 года увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Выпуск молочной продукции - на 0,6%.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".