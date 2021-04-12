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Начались массовые проверки контейнерных площадок в Петрозаводске

Новости. Общество
16:45, 13 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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В Минприроды Карелии поступает большое количество обращений граждан по поводу неудовлетворительного содержания контейнерных площадок.

Ранее принятые меры по призыву собственников к уборке площадок не всегда приносили положительный результат. В ведомстве приняли решение провести массовые проверки.

Инспекторы ГКУ РК «Карелприрода» уже проверили Октябрьский и Первомайский районы, а также Сулажгору. Больше всего нарушений зафиксировано в Октябрьском районе.

Сейчас сотрудники устанавливают собственников контейнерных площадок. По тем площадкам, где обнаружен мусор, будут направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости принятия мер по уборке контейнерной площадки и прилегающей территории.

В случае, если предостережение не будет исполнено, то Минприроды Карелии в рамках своих полномочий привлечет собственника к административной ответственности вплоть до наложения штрафа. Так, например, в 2020 году некачественная уборка трех площадок в поселке Новая Вилга обошлась администрации Прионежского муниципального района в 100 тыс. руб.

В данный момент проверки продолжаются и охватят весь город. Затем планируется провести выезды в районы Карелии.

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