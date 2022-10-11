Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили

Дилеры начали поставлять в Россию по схеме параллельного импорта автомобили европейских и японских брендов из третьих стран, не участвующих в антироссийских санкциях.

Как сообщает издание Сarsweek.ru, некоторые из предлагаемых марок раньше никогда не привозили в Россию. В их числе Volkswagen Bora и электрокары Volkswagen ID.6.

Среди самых популярных моделей для ввоза по схеме параллельного импорта называются Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, Jeep Grand Cherokee, Audi Q5 E-tron и др.

Кроме того, ожидаются крупные поставки Mazda CX-4, Toyota Camry, Toyota Avalon, Mazda Atenza, Toyota RAV4 в новых комплектациях.

Причём дилеры готовы дать клиентам свою гарантию на авто. Ее условия не совпадают с гарантией от автопроизводителя.