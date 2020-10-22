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Начальник строительного участка в Карелии требовал у вора-неудачника деньги за молчание

Новости. Криминал
16:25, 23 Октября 2020
фото: © пресс-службе транспортной полиции Петрозаводска
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В Карелии стражи порядка пресекли хищение имущества строительной организации и выявили факт коммерческого подкупа, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Петрозаводска.

В ходе патрулирования вокзала на станции в Кеми полицейские услышали шум, доносившийся со стороны перрона. Они поспешили к месту, откуда доносился скрежет, и увидели подозрительного мужчину, который нес за собой оборудование для уплотнения грунта.

При виде полицейских злоумышленник побежал и попытался скрыться, но был задержан правоохранителями.

Установлено, что 29-летний житель Кемского района распивал с приятелем спиртные напитки. Находясь в изрядном подпитии, мужчина вновь отправился в магазин за алкоголем. Проходя по перрону, он увидел виброплиту и решил ее украсть.

Дознавателем транспортной полиции в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

Но на этом история не закончилась.
После того, как транспортные полицейские сообщили начальнику строительного участка, о попытке хищении виброплиты, он стал требовать с вора-неудачника вознаграждение. Деньги он планировал получить за отказ написать заявление в полицию.

Впоследствии, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения экономической безопасности транспортной полиции задокументировали факт передачи денег в размере 26 тысяч рублей. Это была лишь часть требуемой суммы. Всего свое "молчание" начальник стройучастка оценил в 100 тысяч рублей.

В результате следственными органами в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело за коммерческий подкуп, совершенный в значительном размере.
В настоящее время состоялось судебное заседание. Суд учел, что обвиняемый загладил свою вину перед директором предприятия, а именно приобрел и установил систему видеонаблюдения в целях предотвращения фактов хищения со складов предприятия, и назначил виновному судебного штрафа в размере 62 тыс. рублей.

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Комментарии

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кир
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Кто мы как цивилизация? :)
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