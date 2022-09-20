Начальник Управления по туризму Карелии переключилась на проект «Демография»

Руководитель Управления по туризму республики Анна Борчикова ушла в декретный отпуск.

Начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова рассказала на своей странице в соцсети о новом этапе в своей жизни. От проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на некоторое время она переключается на не менее интересный проект «Демография». С 3 октября Борчикова находится в декретном отпуске.

«Чтобы не потерять контакты, налаженные связи и общение с Вами, в скором времени эта страничка временно перейдет новому руководству Управления по туризму, поэтому не удивляйтесь новому фото на аватарке», — пишет Борчикова своим подписчикам.

При этом она подводит итоги своей двухлетней работы в должности начальника Управления.

«Два последних года моей жизни были посвящены работе в туризме. Это был невероятный период, заполненный замечательными проектами, неординарными решениями, интересными путешествиями и плодотворной работой. Многое за это время было впервые … впервые Управление по туризму стало оказывать содействие в предоставлении земельных участков без торгов, впервые предприниматели Карелии получили такой объем государственной помощи», — пишет Анна Борчикова.

Как отметила начальник Управления по туризму, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республику привлекли почти полмиллиарда федеральных рублей для выдачи субсидий карельским предпринимателям.

«Эти деньги удалось получить не только благодаря поддержке правительства региона, слаженной работе специалистов Управления по туризму и Информационно-туристского центра Карелии, но и благодаря нашим предпринимателям. Количество туристов, рост налоговых поступлений и другие показатели, все, что повлияло на принятие федеральным центром решения о выделении Карелии денег, — это Ваша заслуга, друзья», — считает Борчикова.

Анна Борчикова поблагодарила всех за сотрудничество и попрощалась с коллегами.

Напомним, ранее Борчикова занимала олжность первого замминистра строительства республики.