В Управлении по туризму Карелии сменился руководитель

Новым начальником Управления по туризму РК стала Анна Борчикова, ранее занимавшая должность первого замминистра строительства республики.

Как стало известно "Столице на Онего", 12 января новым начальником Управления по туризму РК указом Артура Парфенчикова была назначена Анна Борчикова, до этого времени с 2018 года работавшая первым заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Предыдущий руководитель Управления по туризму Иван Кипрухин, который трудился в этой должности около года, перешел на работу в Корпорацию развития РК.

Почему Анна Борчикова оставила должность первого замглавы Минстроя или по каким-то причинам ей пришлось так поступить? Этот вопрос 12 января мы по телефону задали самой Анне Борчиковой, разговоры о возможном уходе которой из Минстроя ходили уже довольно давно.

- Я самостоятельно приняла такое решение, - сообщила Анна Борисовна. – Многие люди периодически меняют место работы, и я оказалась в их числе.

- Из вашего ответа непонятно, с чем все-таки связано такое ваше решение.

- Меня привлекла область туризма, и больше я ничего не могу сказать, - сообщила Анна Борчикова.

- Расскажите о ваших планах в новой должности начальника Управления по туризму.

- В первую очередь, я познакомлюсь с коллективом, стоящими перед ним задачами по развитию туристической отрасли.

Вопрос, с чем на самом деле связан уход Анны Борчиковой из Минстроя, мы задали и возглавившему министерство ровно год назад Виктору Россыпнову, по отзывам его подчиненных, требовательному, довольно строгому руководителю.

- Никаких подводных камней здесь нет, - ответил министр Россыпнов. – Она (Борчикова – прим. ред.) получила хорошее предложение и приняла его.

- А если бы такое предложение Борчиковой не сделали, что тогда?

- Она продолжила бы работать в Минстрое.

Как сообщил "Столице на Онего" Виктор Россыпнов, на должность своего нового первого заместителя он рассматривает кандидатуру Александра Федоричева, ныне – первого заместителя председателя республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и архитектурному надзору. Федоричева, отметил глава Минстроя, ему рекомендовали многие.

Отметим, что Анна Борчикова до своего прихода в Минстрой работала в Госкомитете по строительному, жилищному и архитектурному надзору вместе с Александром Федоричевым. А теперь он, очевидно, заменит ее уже в Минстрое.