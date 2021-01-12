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В Управлении по туризму Карелии сменился руководитель

Новости. Общество
14:25, 13 Января 2021
фото: © Законодательное собрание Республики Карелия.
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Новым начальником Управления по туризму РК стала Анна Борчикова, ранее занимавшая должность первого замминистра строительства республики.

Как стало известно "Столице на Онего", 12 января новым начальником Управления по туризму РК указом Артура Парфенчикова была назначена Анна Борчикова, до этого времени с 2018 года работавшая первым заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Предыдущий руководитель Управления по туризму Иван Кипрухин, который трудился в этой должности около года, перешел на работу в Корпорацию развития РК.

Почему Анна Борчикова оставила должность первого замглавы Минстроя или по каким-то причинам ей пришлось так поступить? Этот вопрос 12 января мы по телефону задали самой Анне Борчиковой, разговоры о возможном уходе которой из Минстроя ходили уже довольно давно.

- Я самостоятельно приняла такое решение, - сообщила Анна Борисовна. – Многие люди периодически меняют место работы, и я оказалась в их числе.
- Из вашего ответа непонятно, с чем все-таки связано такое ваше решение.
- Меня привлекла область туризма, и больше я ничего не могу сказать, - сообщила Анна Борчикова.
- Расскажите о ваших планах в новой должности начальника Управления по туризму.
- В первую очередь, я познакомлюсь с коллективом, стоящими перед ним задачами по развитию туристической отрасли.

Вопрос, с чем на самом деле связан уход Анны Борчиковой из Минстроя, мы задали и возглавившему министерство ровно год назад Виктору Россыпнову, по отзывам его подчиненных, требовательному, довольно строгому руководителю.
- Никаких подводных камней здесь нет, - ответил министр Россыпнов. – Она (Борчикова – прим. ред.) получила хорошее предложение и приняла его.
- А если бы такое предложение Борчиковой не сделали, что тогда?
- Она продолжила бы работать в Минстрое.

Как сообщил "Столице на Онего" Виктор Россыпнов, на должность своего нового первого заместителя он рассматривает кандидатуру Александра Федоричева, ныне – первого заместителя председателя республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и архитектурному надзору. Федоричева, отметил глава Минстроя, ему рекомендовали многие.

Отметим, что Анна Борчикова до своего прихода в Минстрой работала в Госкомитете по строительному, жилищному и архитектурному надзору вместе с Александром Федоричевым. А теперь он, очевидно, заменит ее уже в Минстрое.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Собанин
2021-01-13 16:00:26
Каждый руководитель вправе сам выявить у себя тех людей, которые являются определенным балластом. От которых, пользуясь ситуацией, можно и необходимо избавиться.
Д.Ю
2021-01-13 15:42:54
Симпатичная ...
Саныч
2021-01-13 15:30:48
Абалдеть ротация.
Oleg Potekhin
2021-01-13 15:22:55
Изрядная синекура. Еще б узнать, чем сия контора занимается. Туристами управляет? Хе...
User
2021-01-13 15:03:53
Строительство, энергетика, туризм - в "эффективном менеджменте" главное лояльность. А что разваливать - без разницы.
zanoza
2021-01-13 15:00:48
"Федоричева, отметил глава Минстроя, ему рекомендовали многие" :) Без комментарий.
театральный критик
2021-01-13 14:52:10
Успешные людишки делают карьеру, неудачники злобно шипят в интернете.
nae
2021-01-13 15:46:40
театральный критик, делать карьеру и трудиться - это не одно и тоже.
Горожанин
2021-01-13 16:43:52
nae, да, карьеру делают в конкретной профессии (она так и называетмя - "профессиональная карьера"). А не шарахаясь "из полицмейстера в музыкальные критики"...
елпидифор
2021-01-13 14:35:27
Еще один эффективный менеджер. Такое только в нашей стране возможно: из благоустройства тротуаров - в транспорт (Мизенкова), из транспорта - в туризм (Борчикова). Главное - попасть на орбиту.
Горожанин
2021-01-13 14:30:55
Поражаюсь - все равно чем руководить! Вчера строительство и энергетика, сегодня - туризм...
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