Начальника отделения почтовой связи в Карелии признали виновной в растрате

Пудожский районный суд Карелии назначил наказание начальнику отделения почтовой связи, которая присвоила себе деньги "Почты России".

Как рассказали в пресс-службе инстанции, подсудимая, являясь начальником отделения почтовой связи населенного пункта Пудожского района неоднократно изымала из кассы деньги на общую сумму 41 тыс. 835 рублей 90 копеек, присваивала их себе и тратила по своему усмотрению.

Подсудимая вину в содеянном признала, раскаялась, частично возместила ущерб.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 1,5 года.

С подсудимой в пользу ФГУП "Почта России" суд взыскал 32 тыс. 842 руб. 76 коп.