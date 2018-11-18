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Новости. Криминал
11:40, 18 Ноября 2018
фото: https://pixabay.com

Начальника отделения почтовой связи в Карелии признали виновной в растрате

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Пудожский районный суд Карелии назначил наказание начальнику отделения почтовой связи, которая присвоила себе деньги "Почты России".

Как рассказали в пресс-службе инстанции, подсудимая, являясь начальником отделения почтовой связи населенного пункта Пудожского района неоднократно изымала из кассы деньги на общую сумму 41 тыс. 835 рублей 90 копеек, присваивала их себе и тратила по своему усмотрению.

Подсудимая вину в содеянном признала, раскаялась, частично возместила ущерб.

Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в органах власти, государственных или муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на 1,5 года.

С подсудимой в пользу ФГУП "Почта России" суд взыскал 32 тыс. 842 руб. 76 коп.

 

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