Начальницу почты в районе Карелии заподозрили в краже денег

Своими противоправными действиями подозреваемая причинила «Почте России» материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в течение 2021 года начальник отделения почтовой связи систематически присваивала себе деньги из кассы, а также, используя свое служебное положение и доступ к электронным платежам, подозреваемая на рабочем компьютере совершила операции по переводу денежных средств, принадлежащих почтовой организации, на свой банковский счет.

Своими противоправными действиями подозреваемая причинила УФПС Республики Карелия АО «Почта России» материальный ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. Денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, сбор доказательственной базы продолжается.