Начался ремонт важной пригородной дороги под Петрозаводском

Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт дорог в сторону Ялгубы.

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал ремонт трассы от Соломенного до Ялгубы. Ремонт этой джороги осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«На ее состояние было много нареканий от жителей. Сегодня проверил, как идут работы. Подрядчик — вологодская компания „ТрансСтройПриродРесурс“ — обещает завершить их до конца года. Дорожники уложили выравнивающий слой и, как сообщил заместитель директора компании Владислав Хлестков, в течение этой недели приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона», — рассказал Артур Парфенчиков о ходе строительства пригородной трассы.

Как уточнили в Минтрансе, в населенных пунктах и на некоторых других участках будет уложен асфальт, на остальных — щебеночно-песчаная смесь. Общая протяженность ремонтируемой дороги составляет 23 километра.

Также, по словам главы региона, в октябре будут завершены ремонтные работы на дороге Заозерье-Пиньгуба. Всего же в Прионежском районе в этом году будет отремонтировано 83 километра, а в 2022 году — около 55 километров региональных автодорог.