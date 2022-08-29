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Начался сбор подписей за пожизненное заключение обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске

Новости. Общество
09:46, 17 Сентября 2022
фото: Столица на Онего

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Обвиняемый в жестоком убийстве Дианы Ф. в Петрозаводске должен получить пожизненный срок заключения.

Об этом говорится в петиции, размещенной накануне в интернете.

В обращении высказывается опасение, что обвиняемому могут смягчить наказание, если признают его невменяемым или по другим причинам.

Авторы петиции также отмечают, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.

«Чтобы избежать дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни, мы просим общественность и суд принять во внимание все вышесказанное и приговорить…к высшей мере наказания — пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования», — сказано в обращении.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в убийстве Дианы Ф. ранее шесть раз был судим, в том числе, за сексуальное насилие.

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