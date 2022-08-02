Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске

Обвиняемый в убийстве Дианы Ф. в Петрозаводске ранее шесть раз был судим, в том числе, за сексуальное насилие.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в правоохранительных органах Карелии.

Обвиняемому 50 лет. Впервые он оказался за решеткой, когда ему было 20. Тогда его осудили за совершение кражи. В последний раз он получил срок в 2014 году. За насильственные действия сексуального характера и кражу его приговорили к 8 годам колонии. Он освободился из заключения в 2022 году.

После освобождения мужчина проживал в Петрозаводске в одном подъезде с Дианой. Нигде не работал. У него есть страница Вконтакте, где он подписан на 6 групп знакомств.

По делу об убийстве Дианы обвиняемый отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции.

Дело расследует следователь по особо важным делам Следкома Карелии Станислав Капралов, отказавшийся от каких-либо комментариев. Защищает обвиняемого адвокат по назначению Николай Коновалов, ранее работавший следователем прокуратуры Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, Диана пропала 12 июля. Обеспокоенные друзья заявили в полицию и начали самостоятельные поиски. В квартире пропавшей на Карельском проспекте, были обнаружены многочисленные следы крови. 17 июля было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Ее нашли в лесном массиве в окрестностях деревни Машезеро Прионежского района в 29 километрах от Петрозаводска.