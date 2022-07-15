Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки

Сотрудники полиции обнаружили останки Дианы Фроловой, пропавшей 12 июля в Петрозаводске.

Как сообщил источник "Столицы на Онего", в минувшие выходные полиция нашла останки 26-летней девушки, пропавшей 12 июля.

В Следкоме Карелии факт обнаружения тела не подтверждают, но и не опровергают.

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 июля, поиски Дианы, организованные добровольцами и родственниками, были прекращены.

Напомним, Диана Фролова 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске. Правоохранителями был организован поиск пропавшей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

По словам родственника Дианы, принимавшего участие в поиске, на съемной квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови.

Подозреваемый в убийстве девушки задержан. Предположительно, это сосед девушки, который попал в объектив камеры наблюдения, когда выходил из подъезда с большими сумками, ранее замеченными в квартире Дианы.