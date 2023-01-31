Начался сбор подписей за создание круглосуточной ветеринарной клиники в Петрозаводске

Петиция с призывом о создании круглосуточной ветеринарной клиники в Петрозаводске появилась на сайте change.org.

По словам инициаторов, он хотят привлечь внимание общественности и соответствующих ведомств для оказания помощи в решении данного вопроса.

«Каждый может оказаться в ситуации, когда из-за отсутствия круглосуточной ветеринарной клиники и своевременной помощи, вы рискуете потерять своего питомца. Просьба поддержать инициативу всем, кто дорожит своими домашними животными и тем, кто просто неравнодушен. Надеемся на положительное решение данной проблемы», - говорится в обращении.