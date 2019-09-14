Начался суд об издевательствах над кадетами президентского училища в Петрозаводске

В 13 судебном участке мирового суда Петрозаводска началось рассмотрение резонансного дела по обвинению бывшего воспитателя президентского кадетского училища Романа Козака в издевательствах над курсантами.

Президентское училище в Петрозаводске работает два года. И за это время в отношении двух сотрудников было возбуждено два уголовных дела. Оба по статье 156 - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Обвинения предъявлены бывшему воспитателю 52-летнему Роману Козаку и экс-заместителю начальника по воспитательной работе 64-летнему Александру Шарафудинову. Первое уголовное дело уже рассматривается в 13-м участке мирового суда судьей Еленой Шкловер. Второе дело – с обвинительным заключением военной прокуратуры направлено в ту же инстанцию, но заседание для рассмотрения по существу пока не назначено.

Оба уголовных дела объединяет то обстоятельство, что касаются они издевательств над несовершеннолетними кадетами в стенах училища, и при этом ни одно ведомство – ни военная прокуратура петрозаводского гарнизона, ни военный следственный отдел следственного комитета, ни руководство Западного военного округа, ни даже Минобороны РФ никак не комментируют вменяемые бывшим сотрудникам училища преступления.

Между тем, потерпевшими по делу проходят пять подростков.

Подробнее читайте здесь.