Начинающих пчеловодов в Карелии будут учить «архитектуре многокорпусных ульев»

Курсы пчеловодства для всех желающих пройдут на пасеке фермерского крестьянского хозяйства «Северный мёд — Карелия».

Секретам профессии будет учить семья Яухоне, которая занимается производством мёда в Прионежском районе с 2017 года.

«Многие начинающие пчеловоды Карелии пытаются начать заниматься этим делом, насмотревшись видеороликов в интернете. Но это опасная практика. Большинство таких роликов основываются на опыте южных регионов, люди пытаются копировать эти практики и потом удивляются, что у них ничего не выходит. Наш курс рассчитан именно на северную специфику, на наш особый календарь мероприятий, который по срокам отличается от южного», — рассказала Эйно Яухонен.

Новый курс стартует в феврале будущего года.

«Сначала будем преподавать теорию — биология пчел, медоносных растений Карелии, архитектура многокорпусных ульев — по субботам в Новой Вилге либо в Петрозаводске, а с апреля начнутся практические занятия у нас на пасеке в селе Деревянное. Курс закончится в августе, по его окончании студенты получат свидетельство о получении рабочей профессии «пчеловод», — добавила Елена.