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Новости. Общество
16:14, 01 Марта 2018

Начинающий бизнесмен должен открывать свое дело "одним кликом", заявил Путин

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Президент России Владимир Путин призвал обеспечить начинающих предпринимателей возможностью открыть дело одним кликом мыши.

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости поддержки начинающих предпринимателей, чтобы они могли открыть дело "одним кликом", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-03-01 23:29:40
А вот потом попробуй закрыть!
Рэм
2018-03-01 20:09:37
Правильно,кликнул один раз и много раз тебя потом поимеют: пожарники,налоговые,роспотребсоюзы,и.т.д.,пока не договоришься с людьми в погонах.....,если бизнес перспективный....иначе .....
Гость
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