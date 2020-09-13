Начинающим предпринимателям в Карелии продлят освобождение от налогов

Власти Карелии готовы продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2023 года.

Соответствующий законопроект сегодня получил поддержку парламентского комитета по бюджету и налогам. Его представила депутатам министр финансов Карелии Елена Антошина.

"Указанная мера способствует созданию условий для развития малого предпринимательства в Карелии, обеспечению занятости населения, увеличению доли, производимых малыми предприятиями товаров, работ, услуг в валовом региональном продукте и повышению их конкурентоспособности", - пояснила глава Минфина. Об условиях налоговых каникул читайте в интернет-газете "Вести Карелии".